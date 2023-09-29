- Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.
Дочь: - Александра Макаровна
Отец ребёнка: - Макар Назарович
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.127-128 (Рождение №-79м!)
Бракосочетание
До 1898 ст.
Муж: - Макар Назарович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1904