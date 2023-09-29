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- Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.

Дочь: - Александра Макаровна

Отец ребёнка: - Макар Назарович

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.127-128 (Рождение №-79м!)
Бракосочетание
До 1898 ст.

Муж: - Макар Назарович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1904
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