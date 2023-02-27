Кузнецова Алевтина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Кузнецов Ливерий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Рождение ребёнка
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1904
Рождение ребёнка
Около 1907
Рождение ребёнка
03.06.1910
Сын: Кузнецов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич
Рождение ребёнка
02.06.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно