Кузнецова Алевтина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Алевтина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Около 1893 г.р.
Около 1894 г.р.
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ДП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич

Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Кузнецов Ливерий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич

Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич

Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич

Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич

Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич

Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1910

Сын: Кузнецов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич

Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Евстафьевич

Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Евстафьевич

Место жительства
Неизвестно
Доронино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно