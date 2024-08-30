Григоров Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григоров Иван Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Семён Васильевич

Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Ефим Васильевич

Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Андрей Васильевич

Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Григорова) Фёкла Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна

Смерть
Неизвестно

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