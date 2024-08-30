Григоров Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григоров Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Семён Васильевич
Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Андрей Васильевич
Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Григорова) Фёкла Дементьевна
Смерть
Неизвестно