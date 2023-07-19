Юрченко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1978

Отец: Юрченко Владимир Михайлович

Мать: Юрченко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.2003

Дочь: Юрченко Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.2012

Сын: Юрченко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.2015

Дочь: Юрченко Дарья Аленксеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Оксана Николаевна