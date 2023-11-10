Подтягина (Степанова) Оксана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подтягина (Степанова) Оксана Юрьевна

Место рождения

п. Шуберское, Новоусманский район, Воронежская область

Дата рождения

22.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985

Отец: Степанов Юрий Николаевич

Мать: Степанова Елена Ивановна

п. Шуберское, Новоусманский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
2018

Сын: Подтягин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Подтягин Алексей

Тучково, Рузский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подтягин Алексей

Тучково, Рузский район, Московская область
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