Подтягина (Степанова) Оксана Юрьевна
Место рожденияп. Шуберское, Новоусманский район, Воронежская область
Дата рождения22.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985
Отец: Степанов Юрий Николаевич
Мать: Степанова Елена Ивановна
п. Шуберское, Новоусманский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
2018
Отец ребёнка: Подтягин Алексей
Тучково, Рузский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подтягин Алексей
Тучково, Рузский район, Московская область