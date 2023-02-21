Логинова Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Логинов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Логинов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1932
Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Логинов Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно