Логинова Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Логинов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Логинов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1932

Сын: Логинов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Логинов Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Логинов Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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