Куковенко Александр Петрович
Место рожденияд.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1912
Дата смерти10.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Куковенко Петр
Мать: не указана
д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Военная награда
06.11.1947
орден "Красная звезда"
Военная служба
Неизвестно
мл.лейтенант
Смерть
10.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Истринский р-н, д. Трухаловка