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Куковенко Александр Петрович

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Место рождения

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

10.11.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Куковенко Петр

Мать: не указана

д.Изубри Руднянского р-на Смоленской обл.
Военная награда
06.11.1947
орден "Красная звезда"
Военная служба
Неизвестно
мл.лейтенант
Смерть
10.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Истринский р-н, д. Трухаловка
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