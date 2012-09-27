Куликов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

27.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.09.2012

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