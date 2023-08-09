Смирнов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1899 ст.
Дочь: Смирнова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Фроловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Смирнова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Фроловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Смирнова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Елена Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Елена Фроловна
Смерть
Неизвестно