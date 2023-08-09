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Смирнов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Шишково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1899 ст.

Дочь: Смирнова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Фроловна

Шишково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Смирнова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Фроловна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Смирнова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Елена Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Елена Фроловна

Смерть
Неизвестно