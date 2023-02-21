Савельева Наталья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.
Дочь: Савельева Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Савельев Даниил Михайлов
д. Верхняя Лопва Архангельской волости Соликамского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно