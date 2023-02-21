Савельева Наталья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Наталья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.

Дочь: Савельева Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Савельев Даниил Михайлов

д. Верхняя Лопва Архангельской волости Соликамского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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