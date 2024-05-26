Копорева Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.02.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1905 ст.
Отец: Копорев Егор Максимович
ГАРО ф 627 оп 280 д 619 Спас-Утешенье 1904-1907 восприемники: деревни Ровное крестьянин Степан Яковлевич Копорев и крестьянка Елизавета Яковлевна Иванова есть отметка о выдаче свидетельства/справки ... Показать все
Смерть
Неизвестно