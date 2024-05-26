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Копорева Евдокия Егоровна

Место рождения

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.02.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1905 ст.

Отец: Копорев Егор Максимович

Мать: Копорева Евдокия Павловна

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 619 Спас-Утешенье 1904-1907 восприемники: деревни Ровное крестьянин Степан Яковлевич Копорев и крестьянка Елизавета Яковлевна Иванова есть отметка о выдаче свидетельства/справки ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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