Боронос Корнилович Марианна Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боронос Корнилович Марианна Брониславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнилович Бронислав

Мать: Корнилович Елизавета Викентьевна

Рождение ребёнка
10.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боронос Семен Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1941

Сын: Боронос Борис Семенович

Отец ребёнка: Боронос Семен Петрович

д. Малинино, Венгеровский район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боронос Семен Петрович

Смерть
Неизвестно