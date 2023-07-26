Боронос Корнилович Марианна Брониславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнилович Бронислав
Рождение ребёнка
10.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боронос Семен Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1941
Отец ребёнка: Боронос Семен Петрович
д. Малинино, Венгеровский район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно