Валиуллина Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.2001
Дочь: Валиуллина Арина Викторовна
Отец ребёнка: Валиуллин Виктор Ильшатович
Рождение ребёнка
09.12.2009
Дочь: Валиуллина Таисия Викторовна
Отец ребёнка: Валиуллин Виктор Ильшатович
Бракосочетание
Неизвестно