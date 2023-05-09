Валиуллина Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.2001

Дочь: Валиуллина Арина Викторовна

Отец ребёнка: Валиуллин Виктор Ильшатович

Рождение ребёнка
09.12.2009

Дочь: Валиуллина Таисия Викторовна

Отец ребёнка: Валиуллин Виктор Ильшатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Виктор Ильшатович