Лукашин Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Лукашин Алексей Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1992