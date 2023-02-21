Лукашин Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Лукашин Алексей Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
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