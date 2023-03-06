Старчикова Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старчикова Светлана Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1970

Сын: Старчиков Борис Евгеньевич

Отец ребёнка: Старчиков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.1974

Сын: Старчиков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Старчиков Евгений Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старчиков Евгений Михайлович

Смерть
Неизвестно
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