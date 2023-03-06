Старчикова Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1970
Сын: Старчиков Борис Евгеньевич
Отец ребёнка: Старчиков Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1974
Сын: Старчиков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Старчиков Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно