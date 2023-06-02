Бойко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти16.04.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бойко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Горох Ирина
Мать ребёнка: Бойко Василиса
Рождение ребёнка
01.05.1905
Сын: Бойко Василий
Мать ребёнка: Бойко Василиса
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бойко Иван
Мать ребёнка: Бойко Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Василиса
Образование
Неизвестно
умел читать и писать
Смерть
16.04.1949
Ефремовка, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
д. Новороссийка, на данный момент не существует, находилась к северу от ефремовки