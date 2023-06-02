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Бойко Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

16.04.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бойко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Горох Ирина

Мать ребёнка: Бойко Василиса

Рождение ребёнка
01.05.1905

Сын: Бойко Василий

Мать ребёнка: Бойко Василиса

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бойко Иван

Мать ребёнка: Бойко Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Василиса

Образование
Неизвестно
умел читать и писать
Смерть
16.04.1949
Ефремовка, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
д. Новороссийка, на данный момент не существует, находилась к северу от ефремовки