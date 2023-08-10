Кунгуров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгуров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кунгуров Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1912

Сын: Кунгуров Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Митрофаново, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунгуров Михаил

Мать ребёнка: не указана