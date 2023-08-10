Кунгуров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кунгуров Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1912
Сын: Кунгуров Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Митрофаново, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунгуров Михаил
Мать ребёнка: не указана