Попова Феодосия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Феодосия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1925

Дата смерти

25.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1946

Дочь: Попова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1950

Дочь: Попова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1953

Сын: Попов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.2022