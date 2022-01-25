Попова Феодосия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1925
Дата смерти25.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1946
Дочь: Попова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1950
Дочь: Попова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1953
Сын: Попов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.2022