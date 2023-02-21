Авсюкова Степанида Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1902
Отец ребёнка: Авсюков Семен Петрович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Авсюков Семен Петрович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Авсюкова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Авсюков Семен Петрович
Смерть
1953