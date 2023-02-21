Авсюкова Степанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авсюкова Степанида Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1902

Сын: Овсюков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Авсюков Семен Петрович

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Авсюков Иван Семенович

Отец ребёнка: Авсюков Семен Петрович

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Авсюкова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Авсюков Семен Петрович

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Смерть
1953
Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
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