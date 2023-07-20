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Яковенко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Яковенко Ерофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Яковенко Трофим

Мать ребёнка: Яковенко Прасковья Прокофьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Яковенко Иван Федорович

Мать ребёнка: Яковенко Прасковья Прокофьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Яковенко Прасковья Прокофьевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Яковенко Василий Федорович

Мать ребёнка: Яковенко Прасковья Прокофьевна

Смерть
1848