Яковенко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Яковенко Ерофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Яковенко Трофим
Мать ребёнка: Яковенко Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Яковенко Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Яковенко Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Яковенко Василий Федорович
Мать ребёнка: Яковенко Прасковья Прокофьевна
Смерть
1848