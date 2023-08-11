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Рожковская Анна Егоровна
Рожковская Анна Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Рожсковский Егор Емельянович
1903 г.р.
Мать
Рожковская (Попова) Анастасия Михайловна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Рожсковский Егор Емельянович
Мать:
Рожковская Анастасия Михайловна
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