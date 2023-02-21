Майоров Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Никита Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Майорова Фекла Ефимовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Майоров Михаил Никитич

Мать ребёнка: Майорова Фекла Ефимовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Фекла Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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