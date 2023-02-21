Майоров Никита Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Майорова Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Майорова Фекла Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Фекла Ефимовна
Смерть
Неизвестно