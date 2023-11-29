Бежанов Гавриил Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1932
Дочь: Мартынова Надежда Гаврииловна
Мать ребёнка: Уколова Таисья Андреевна
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
12.03.1946
Жена: Уколова Таисья Андреевна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уколова Таисья Андреевна
Смерть
Неизвестно