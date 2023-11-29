Бежанов Гавриил Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанов Гавриил Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1932

Дочь: Мартынова Надежда Гаврииловна

Мать ребёнка: Уколова Таисья Андреевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
12.03.1946

Жена: Уколова Таисья Андреевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова Таисья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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