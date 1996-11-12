Ведерников Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.10.1913 ст.
Дата смерти12.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
11.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ведерникова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ведерникова Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1996