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Ведерников Александр Михайлович

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Место рождения

Реж, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

09.10.1913 ст.

Дата смерти

12.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913 ст.

Отец: Ведерников Михаил Александрович

Мать: Ведерникова Афанасия Фёдоровна

Реж, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Анастасия Фёдоровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова Анастасия Фёдоровна

Смерть
12.11.1996
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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