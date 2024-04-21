Ланина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Ланин Яков старшой Алексеевич

Отец ребёнка: Ланин Алексей Ильич?

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Ланин Яков меньшой Алексеевич

Отец ребёнка: Ланин Алексей Ильич?

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Ланин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ланин Алексей Ильич?

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
1771

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