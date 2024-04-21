Ланина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ланин Яков старшой Алексеевич
Отец ребёнка: Ланин Алексей Ильич?
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Ланин Яков меньшой Алексеевич
Отец ребёнка: Ланин Алексей Ильич?
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Ланин Алексей Ильич?
Смерть
1771