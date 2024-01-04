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Балагуров (Смуров) Григорий Алексеевич

Место рождения

Бараниха, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Балагуров Алексей Иванович

Мать: не указана

Бараниха, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аполлинария Григорьевна

Мать ребёнка: Балагурова (смурова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Балагуров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Балагурова (смурова) Александра Петровна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Балагуров Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Балагурова (смурова) Александра Петровна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Балагурова (смурова) Александра Петровна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балагурова (смурова) Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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