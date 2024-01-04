Балагуров (Смуров) Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Балагуров Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аполлинария Григорьевна
Мать ребёнка: Балагурова (смурова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Балагуров Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Балагурова (смурова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Балагуров Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Балагурова (смурова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Балагурова (смурова) Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно