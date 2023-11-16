Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Адольф

Мать: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анжелика

Отец ребёнка: Гарик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарик

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