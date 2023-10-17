Колодеев Демьян Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колодеев Иван Оменьянович
Мать: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1785
Сын: Колодеев Андрей Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Бондаревка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Колодеев Николай Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
Черниговская губерния