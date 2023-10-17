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Колодеев Демьян Иванович

Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колодеев Иван Оменьянович

Мать: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1785

Сын: Колодеев Андрей Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Колодеев Иван Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Бондаревка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Колодеев Николай Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Макошино, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
Черниговская губерния
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