Бражкина Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражкина Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Бражкина Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Бражкин Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Бражкин Михей Никифорович

Отец ребёнка: Бражкин Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Бражкин Илья Никифорович

Отец ребёнка: Бражкин Никифор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражкин Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно