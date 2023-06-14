Бражкина Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Бражкина Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Бражкин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Бражкин Михей Никифорович
Отец ребёнка: Бражкин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Бражкин Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно