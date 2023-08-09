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Тойдоров Иван Васильев

Место рождения

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тойдоров Василий

Мать: не указана

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Тойдоров Ефим Иванов

Мать ребёнка: Тойдорова Устинья Романова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Тойдоров Федот Иванов

Мать ребёнка: Тойдорова Устинья Романова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Тойдоров Степан Иванов

Мать ребёнка: Тойдорова Устинья Романова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1835

Сын: Тойдоров Егор Иванов

Мать ребёнка: Тойдорова Устинья Романова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тойдорова Устинья Романова

Смерть
Неизвестно