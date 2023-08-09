Тойдоров Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тойдоров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Тойдоров Ефим Иванов
Мать ребёнка: Тойдорова Устинья Романова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Тойдорова Устинья Романова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Тойдорова Устинья Романова
Рождение ребёнка
07.03.1835
Сын: Тойдоров Егор Иванов
Мать ребёнка: Тойдорова Устинья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно