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Lessley Charles Carl

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Место рождения

Windsor, Henry, Missouri, USA

Дата рождения

08.11.1893

Дата смерти

09.05.1973

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1893

Отец: Lessley George Lewis

Мать: Lessley Susan

Windsor, Henry, Missouri, USA
Место жительства
15.04.1910
Место жительства
1910
Место жительства
05.06.1917
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lessley Mattie E

Смерть
09.05.1973
Tulsa County, Oklahoma
Похороны
Неизвестно
Woodland Cemetery, Sand Springs, Oklahoma, United States
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