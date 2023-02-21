Lessley Charles Carl
Место рожденияWindsor, Henry, Missouri, USA
Дата рождения08.11.1893
Дата смерти09.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1893
Отец: Lessley George Lewis
Мать: Lessley Susan
Windsor, Henry, Missouri, USA
Место жительства
15.04.1910
Место жительства
1910
Место жительства
05.06.1917
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Lessley Mattie E
Смерть
09.05.1973
Tulsa County, Oklahoma
Похороны
Неизвестно
Woodland Cemetery, Sand Springs, Oklahoma, United States