Гуськова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1967
Муж: Гуськов Борис
Рождение ребёнка
Около 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов Борис
Рождение ребёнка
Около 1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов Борис
Развод
Около 1982
Муж: Гуськов Борис
Смерть
Неизвестно