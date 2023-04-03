Гуськова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1967

Муж: Гуськов Борис

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуськов Борис

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуськов Борис

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1982

Муж: Гуськов Борис

Смерть
Неизвестно