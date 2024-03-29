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Михайлов Иван Владимирович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1987

Отец: Михайлов Владимир Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.01.2017

Дочь: Михайлова Агния Владимировна

Мать ребёнка: Михайлова Ксения Олеговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.12.2019

Дочь: Михайлова Лия Владимировна

Мать ребёнка: Михайлова Ксения Олеговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Ксения Олеговна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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