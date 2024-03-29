Михайлов Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1987
Отец: Михайлов Владимир Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.2017
Дочь: Михайлова Агния Владимировна
Мать ребёнка: Михайлова Ксения Олеговна
Рождение ребёнка
03.12.2019
Дочь: Михайлова Лия Владимировна
Мать ребёнка: Михайлова Ксения Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно