(Боброва) Глафира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боброва) Глафира Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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