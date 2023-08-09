Кольцов Иосиф?? Феофанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1908
Мать ребёнка: Кольцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1909
Сын: Кольцов Александр Иосифович
Мать ребёнка: Кольцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кольцова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кольцова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно