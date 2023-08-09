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Кольцов Иосиф?? Феофанович

Место рождения

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кольцов Феофан Иванович

Мать: Кольцова Афанасия Алексеевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Кольцов Иоанн Иосифович

Мать ребёнка: Кольцова Анна Васильевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.08.1909

Сын: Кольцов Александр Иосифович

Мать ребёнка: Кольцова Анна Васильевна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Павел Иосифович

Мать ребёнка: Кольцова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно