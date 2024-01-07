Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1875 ст.
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Мариамна Алексеева
Место жительства
1875
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мариамна Алексеева
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
Неизвестно