Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1875 ст.

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Мариамна Алексеева

Рудино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Место жительства
1875
Рудино, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мариамна Алексеева

Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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