Еремчук Агафья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1937
Дочь: Кустова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бузлай Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Еремчук Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еремчук Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремчук Мария Ильинична
Отец ребёнка: Еремчук Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремчук Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еремчук Илья
Смерть
Неизвестно