Еремчук Агафья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремчук Агафья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1937

Дочь: Кустова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бузлай Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Еремчук Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремчук Григорий Ильич

Отец ребёнка: Еремчук Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремчук Мария Ильинична

Отец ребёнка: Еремчук Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремчук Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремчук Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Еремчук Илья

Смерть
Неизвестно
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