Ульянов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти12.12.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Евсеев Ульян
Мать: Ульянова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Степанида Аверьянова
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Степанида Аверьянова
Рождение ребёнка
17.04.1857 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1869 ст.