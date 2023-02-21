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Ульянов Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

12.12.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Евсеев Ульян

Мать: Ульянова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Ульянов Семен Кириллович

Мать ребёнка: Ульянова Степанида Аверьянова

Красное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Ульянов Тихон Кириллович

Мать ребёнка: Ульянова Степанида Аверьянова

Красное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.04.1857 ст.

Сын: Ульянов Федор Кириллович

Мать ребёнка: Ульянова Агриппина Ивановна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Степанида Аверьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Агриппина Ивановна

Смерть
12.12.1869 ст.
Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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