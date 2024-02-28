Айыжы Борис Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: Айыжы Валерий Петрович
Мать: Айыжы Луиза Сандюновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ариадна
Мать ребёнка: Айыжы Урана Манчилаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айыжы Урана Манчилаевна
Рождение ребёнка
1990
Мать ребёнка: Айыжы Урана Манчилаевна
Смерть
2021