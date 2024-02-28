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Айыжы Борис Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Айыжы Валерий Петрович

Мать: Айыжы Луиза Сандюновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ариадна

Мать ребёнка: Айыжы Урана Манчилаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айыжы Урана Манчилаевна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Айыжы Адыгжы Броисович

Мать ребёнка: Айыжы Урана Манчилаевна

Смерть
2021

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