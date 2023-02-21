Солодянкин Иван Софонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1754
Сын: Солодянкин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Солодянкина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Солодянкин Герасим Иванович
Мать ребёнка: Солодянкина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно