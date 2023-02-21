Солодянкин Иван Софонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Иван Софонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Солодянкин Софоней Иванович

Мать: Солодянкина Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
1754

Сын: Солодянкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Солодянкина Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Солодянкин Герасим Иванович

Мать ребёнка: Солодянкина Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Марья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Марья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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