Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Архипова Екатерина Евграфовна
Отец ребёнка: Евграф Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Архип Евграфович
Отец ребёнка: Евграф Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евграф Яковлевич
Смерть
Неизвестно