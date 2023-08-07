Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Архипова Екатерина Евграфовна

Отец ребёнка: Евграф Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Архип Евграфович

Отец ребёнка: Евграф Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграф Яковлевич

Смерть
Неизвестно