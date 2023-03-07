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Ершова Нина Михайловна
Ершова Нина Михайловна
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Место рождения
Истра
, Истра, Московская область
Дата рождения
26.01.1973
Пол
Женский
Отец
Ершов Михаил Михайлович
1938 г.р.
Мать
Ершова (Воинова) Екатерина Евгеньевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1973
Отец:
Ершов Михаил Михайлович
Мать:
Ершова Екатерина Евгеньевна
Истра
, Истра, Московская область
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