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Баирта
Баирта
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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Цюрюмов Нина
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗБ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Цюрюмов Нина
Мать: не указана
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