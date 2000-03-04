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Буденков Юрий Сергеевич

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

16.02.1941

Дата смерти

04.03.2000

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941

Отец: Буденков Сергей Михайлович

Мать: Буденкова (Евсигнеева) Мария Васильевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
04.03.2000
Ржев, город Ржев, Тверская область

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