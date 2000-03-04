Буденков Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1941
Дата смерти04.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.2000