Ухова Дарья Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Дарья Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ухов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Ухов Иван Александрович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ухов Александр Иванович

Отец ребёнка: Ухов Иван Александрович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Августа Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Александрович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Александрович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Иван Александрович

Смерть
После 1916
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