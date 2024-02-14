Ширкя Сындык Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Сындык Иванов
Мать: Якыя Айбулатова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Уразаев Алмет
Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ишмет Уразаев
Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Уразаева) Шаржи
Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1
Рождение ребёнка
1783
Сын: Уразаев Минька
Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1
Смерть
Неизвестно