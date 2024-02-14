Ширкя Сындык Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиркя Сындык Кызы

Ширкя Сындык Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Сындык Иванов

Мать: Якыя Айбулатова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Уразаев Алмет

Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ишмет Уразаев

Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1

Рождение ребёнка
1758

Сын: Зирман Уразаев №17-46

Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Уразаева) Шаржи

Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1

Рождение ребёнка
1783

Сын: Уразаев Минька

Отец ребёнка: Алешкин Уразай N1C1

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.