Мухаммедсафина (Мухаммедсафина) Жамалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1883
Отец: Тимербулатов Мухаммедсафа
Рождение ребёнка
09.03.1904
Дочь: Шихабутдинова Рабига
Отец ребёнка: Залялетдинов Шихабутдин
Рождение ребёнка
12.06.1906
Сын: Шихабутдинов Мусабих
Отец ребёнка: Залялетдинов Шихабутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
старый Амзя
Смерть
Неизвестно