Мухаммедсафина (Мухаммедсафина) Жамалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаммедсафина (Мухаммедсафина) Жамалия

Мухаммедсафина (Мухаммедсафина) Жамалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1883

Отец: Тимербулатов Мухаммедсафа

Мать: Нигаметуллина Шафигизямал

Рождение ребёнка
09.03.1904

Дочь: Шихабутдинова Рабига

Отец ребёнка: Залялетдинов Шихабутдин

Рождение ребёнка
12.06.1906

Сын: Шихабутдинов Мусабих

Отец ребёнка: Залялетдинов Шихабутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залялетдинов Шихабутдин

Место жительства
Неизвестно
старый Амзя
Смерть
Неизвестно