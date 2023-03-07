Пестеров Алексей Мартианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пестеров Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пестерова Мария Кононова
Рождение ребёнка
08.09.1881 ст.
Сын: Пестеров Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Пестерова Мария Кононова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестерев Иоаким Алексеевич
Мать ребёнка: Пестерова Мария Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестерова Мария Кононова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно