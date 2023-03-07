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Пестеров Алексей Мартианов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1881 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестеров Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестерова Мария Кононова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.1881 ст.

Сын: Пестеров Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Пестерова Мария Кононова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестерев Иоаким Алексеевич

Мать ребёнка: Пестерова Мария Кононова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестерова Мария Кононова

Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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