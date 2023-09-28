Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна

Место рождения

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области

Дата рождения

11.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1961

Отец: Марталог Владимир Моисеевич

Мать: Марталог Нина Дмитриевна

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Бракосочетание
18.07.1985

Муж: Сидоренко Виктор Васильевич

г.Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
10.12.1986

Дочь: Сидоренко Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Сидоренко Виктор Васильевич

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
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