Сидоренко (Марталог) Светлана Владимировна
Место рожденияг.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Дата рождения11.12.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1961
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Бракосочетание
18.07.1985
г.Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
10.12.1986
Дочь: Сидоренко Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Сидоренко Виктор Васильевич
г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области