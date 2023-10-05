Густава-Кристина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1837
Дата смерти01.12.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1871
Сын: Богданов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Богданов Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1876
Дочь: Богданова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Богданов Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1879
Сын: Богданов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Богданов Василий Иванович
Смерть
01.12.1910