Густава-Кристина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Густава-Кристина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1837

Дата смерти

01.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1871

Сын: Богданов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Богданов Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1876

Дочь: Богданова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Богданов Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1879

Сын: Богданов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Богданов Василий Иванович

Смерть
01.12.1910
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